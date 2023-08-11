İnegölspor’un Yaz Futbol Okulu 2.dönem çalışmaları 760 oyuncu ile altyapı tesislerinde başladı.

Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin, yaz futbol okulu çalışmalarının 2 Eylül’e kadar süreceğini belirterek, “Futbola yatkın, kendini ifade edebilen, gelişime açık, yetenekli sporcuları tespit edip İnegölspor’umuzun altyapısına kazandırmaktayız. Her yıl düzenli olarak yaptığımız ve altyapı oyuncu havuzuna oyuncular bulduğumuz yaz okulu çalışmalarında 7 Ağustos itibariyle 760 sporcunun katılımı ile başlayan çalışmalar 2 Eylül tarihinde son bulacak. Çocuklarımızın sosyalleşmesini, birlikte hareket etmesini, arkadaş çevresini genişletmesini de sağlayan bu çalışmalar neticesinde bordo beyazlı forma ile minikler sahada eğlenerek öğrenmekte ve yaz dönemini spor dolu geçirmekteler. Yaz okulu çalışmalarının bitimi ile okul dönemi başlayacaktır. Okul dönemi ile birlikte kış okulu çalışmalarına geçiş yapacağız ve antrenmanlar cumartesi-pazar günleri olacaktır. Çocuklarını sporlar tanıştıran tüm velilerimize teşekkür ederiz.” dedi.