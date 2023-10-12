Milli Eğitim Bakanlığı, yazılı ve uygulamalı sınavlar ile bu sınavların değerlendirilmesine yönelik yeni bir yönerge yayımladı. Bu yönergeye göre, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinde, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ölçülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), örgün eğitim kurumlarında yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni bir yönergeyi dün yayımladı. Bu yönerge ile yazılı ve uygulamalı sınavlar ile değerlendirmelerine dair kurallar belirlendi.

Türkçe ve yabancı dil sınavlarında dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri puanlandırılacak. Sınav puanları, yazılı sınavın yüzde 50'si, dinleme sınavının yüzde 25'i ve konuşma sınavının yüzde 25'i alınarak hesaplanacak. Türk dili ve edebiyatı derslerinde ise sınav puanları, yazılı sınavın yüzde 70'i, dinleme sınavının yüzde 15'i ve konuşma sınavının yüzde 15'i alınarak değerlendirilecek.

Bu yeni yaklaşım ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma yetenekleri sınavlar aracılığıyla ölçülerek, dil becerileri çok daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

Yönerge ayrıca ilkokul düzeyinde öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili bir biçimde kullanmalarını teşvik etmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesi için ölçme araçlarının kullanılacağını vurguluyor.

İlkokullarda, öğrencilerin yazılı ifade yeteneklerinin geliştirilmesi de öncelikli bir hedef olarak kabul ediliyor.

Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımı ile öğretim süreçleri izlenecek ve öğrencinin gelişimi periyodik olarak takip edilerek öğrenci ve velilere geri bildirim verilecek.

Son olarak, ortak yazılı sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak.