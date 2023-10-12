Ordu'da, evlilik dışı ilişkiden doğma 2 günlük bir kız bebeğin öldürülüp, fındık bahçesine gömüldüğü iddiasıyla tutuklanan Bilge Çapa'nın (27) yargılandığı davada, tanık olarak dinlenen ebe S.F., çocuğunun durumunu ve bebeği incelediğini belirtti. S.F., "Kendisinin ve bebeğinin yanına gittiğimde, emzirdiğini söyledi. Bebeğin huzurlu bir şekilde uyuduğunu gördüm. Emzirdiğini söylediği için de bebeğin anne sütü ile beslendiğini anladım. Taburcu olana kadar herhangi bir anormallik görmedim" dedi.

Olay, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 12 Eylül 2022'de yaşanmıştı. Bilge Çapa, evlilik dışı ilişkisinden doğan kız çocuğunu doğurduktan sonra bebeğin rutin sağlık kontrolleri için aile hekimliğine çağrıldı. Ancak, bebeğiyle birlikte ortadan kayboldu ve kayıp ihbarı yapıldı. Polis, araştırmayı derinleştirerek, bebeğin cesedini fındık bahçesinde buldu. Daha sonra yapılan DNA testleri, Bilge Çapa'nın bebeğin biyolojik annesi olduğunu doğruladı. Ancak bebeğin ölüm nedeni ileri derecede çürüme nedeniyle tespit edilemedi.

Bilge Çapa, 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandı. Ancak ilk duruşmada serbest bırakıldı. Bu davada tutuksuz yargılanan Bilge Çapa, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan S.F.,"Bebeğin doğumuna girmedim ama serviste baktım. Doğumdan sonra bebekle servise alındıktan sonra, 1 gün süre zarfında kendisini gördüm. Kendisi doğuma hazırlıklı olarak bebeğin kıyafetlerini getirmişti. Yanında refaketçi olarak bir kadın gördüm ama aramızda bir konuşma geçmedi. Sanık ile bebeğin babasının kim olduğunu, bebeği nasıl büyüteceğini ve bebeğin ilişki dışı olup olmadığı konusunda konuşmadık. Sadece kendisinin ve bebeğinin yanına gittiğimde, emzirdiğini söyledi. Bebeğin huzurlu bir şekilde uyuduğunu gördüm. Emzirdiğini söylediği için de bebeğin anne sütü ile beslendiğini anladım. Taburcu olana kadar herhangi bir anormallik görmedim. Kendisinden şüphelenmemi gerektirecek ağlama gibi bir tavır da gözlemlemedim" dedi.

Tanığın ifadesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Bilge Çapa'nın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise savunma için ek süre talep etti ve duruşma 19 Ekim tarihine ertelendi.