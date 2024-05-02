Süleymanpaşa Belediyesinin önceki dönemden devrolan borcu 651 milyon 722 bin lira 3 TL olarak açıklandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, göreve başladığı 5 Nisan 2024 tarihi itibari ile önceki dönemden devredilen borç miktarını açıkladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası’na pankart asarak kalem kalem tüm borçları açıklayan Volkan Nallar, hazırlanan tablonun bağımsız denetim yapan yeminli mali müşavirler tarafından yapıldığının altını çizdi.

Yapılan açıklamada ana başlıklarıyla borç miktarı şu şekilde oluştu:

"Bankalara kredi borcu: 233 milyon 48 bin 907 TL, kamu kurumlarına olan borçlar (SGK-vergi-gecikme zammı): 132 milyon 286 bin 147,95 TL, personel ücret borçları: 3 milyon 741 bin 785,08 TL, firma ve kişi borçları: 149 milyon 13 bin 580,10 TL, diğer borçlar: 20 milyon 56 bin 849,01 TL, toplam: 538 milyon 147 bin 269,14 TL, yapılan ihalelerden kalan sözleşme bedelleri: 113 milyon 574 bin 734,66 TL, toplam borç: 651 milyon 722 bin 3,80 TL."