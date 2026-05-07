Açıklamaya göre, sezonluk kamp tutmak isteyenler için başvurular 1 Haziran - 10 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Kısa süreli, günübirlik kamp yapmak isteyenler ise 11 Haziran 2026 tarihinden itibaren kayıt yaptırabilecek. Tüm başvurular Uludağ Milli Park Müdürlüğü'ne bizzat yapılacak.

2026 sezonu günlük konaklama bedelleri elektrik hariç olarak belirlendi buna göre günlük çadır yeri normal bedel 500 TL, engelli, gazi, şehit yakını, bakanlık personeli yüzde 30 indirimli 365 TL. Karavan yeri günlük normal bedel 725 TL, engelli, gazi, şehit yakını, bakanlık personeli yüzde 30 indirimli 522,50 TL. Elektrik talep edenlerden ayrıca günlük 50 TL depozito alınacak. Ancak 30 günden az kalanlara elektrik verilmeyeceği belirtildi.



"Kayıtsız konaklama kaçak sayılacak"

Müdürlük, kamp kayıt belgesi olmadan konaklama yapanların "kaçak kamp" olarak değerlendirileceğini ve yasal işlem başlatılacağını vurguladı. Başvuruda istenecek belgeler ise şu şekilde belirlendi.

Kimlik Belgeleri: Konaklayacak tüm şahısların kimlik fotokopileri

Araç Belgeleri: Başvuru sahibinin adına tescilli araç ruhsat fotokopisi

İndirim Belgeleri: Gazi, şehit yakını, engelli kartı veya Bakanlık personel kimliği fotokopisi. Engelli indirimi için en az yüzde 40 rapor şart.

Taahhütname: Görevli personelden alınarak imzalanacak

Sezonluk kiralama yapanlara en fazla 2 taksit imkanı sunuluyor. 1. taksit başvuru sırasında, 2. taksit ise en geç 15.07.2026 tarihine kadar ödenecek. Ödemesini zamanında yapanlara HGS üzerinden ücretsiz araç tanımlaması yapılacak. Geç ödeme yapanlar bu haktan yararlanamayacak.

Elektrik kurallarına uymayana kamp yasağı

Açıklamada, elektrik bağlantısına yetkisiz müdahale edenlerin ve çıkış işlemi yapmadan alanı terk edenlerin bir sonraki dönem başvurularının reddedileceği de net şekilde belirtildi.

Doğaseverler, Uludağ'da kamp planı yapmadan önce evraklarını eksiksiz hazırlamalı. Eksik evrakla gelenlerin başvurusu kabul edilmeyecek.