Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, amaçlarının gençlerin dijital bağımlılıktan arınması, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan uzak durması olduğunu belirterek, 'Sivil toplum kuruluşları ve kulüplere çağrımız var. 200 milyon TL'lik destek programı başlatıyoruz. Projelerini getirecekler, biz o projeleri uygulamaya alacağız'' dedi.

Tütün ve alkol gibi maddelerin bağımlılığıyla mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi' programının tanıtımı yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Milli Jimnastikçi İbrahim Çolak ile birlikte bazı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Program, bağımlılıkla mücadele hareketinin kısa tanıtım filmiyle başladı. Tanıtım filminin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak burada bir konuşma gerçekleştirdi.

2024 yılında Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ve Psikososyal Destek Daire Başkanlığı'nı kurduklarını ve bu iki daire başkanlığı çerçevesinde çalışmalarımızı yürüttüklerini belirten Bakan Bak, 'Amaç gençlerimizin dijital bağımlılıktan arınması, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan uzak durması. Ekiplerimiz sahada çalışıyor, Yeşilay'la ortak çalışmalarımız var. Formatör eğitimlerimiz var; yüzlerce antrenörümüzü, binlerce çalışanımızı formatör eğitimlerinden geçirdik. Sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerine çağrımız var; 200 milyon TL'lik program başlatıyoruz. Projelerini getirecekler, biz o projeleri uygulamaya alacağız'' dedi.

'Bizim görevimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bağımlılıkla mücadelede önleyici konumda olmak''

Sporun birleştirici, iyileştirici gücünün çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Bak, ''İşte burada önemli nokta başlıyor. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir sporcu olması, spora yaptığı yatırımlar, bizlere çizdiği spordaki vizyon, gençlikteki vizyon nedeniyle de çok yoğun bir şekilde gençlerimizle iç içeyiz. 580 Gençlik Merkezimiz 50'ye yakın Gençlik Kampımız 300'e yakın üniversite kampüsündeki ofislerimiz 10 binin üzerindeki spor tesisimizle beraber hep gençlerle beraberiz. Hedef gençlik, bunu korumamız lazım. Bizim görevimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bağımlılıkla mücadelede önleyici konumda olmak. İşte sporcular burada; bakın hepsinin bu ülkeyi temsil etmek gibi hayalleri var, arzuları var ve şanlı bayrağımızı dalgalandırma heyecanları var. Rıza Kayaalp 13 kez Avrupa şampiyonu oldu, 3 kez dünya şampiyonu oldu, 3 kez olimpiyat madalyası aldı; Avrupa spor tarihinin en başarılı sporcusu. Taha Akgül Olimpiyat şampiyonu, 8 kez Avrupa şampiyonu, 3 kez dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi; şu anda da Güreş Federasyonu Başkanı. İbrahim Çolak jimnastikçi sporcumuz, işte şampiyon'' ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan ailelere çağrı

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünden yararlanmanın önemi vurgulayan Bakan Bak, ailelere de çağrıda bulunarak, 'Her şey burada başlıyor. Modeller, rol modeller. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı bu noktada; gençlerimize modeller sunmamız lazım, gençlere bu modelleri örnek göstermeliyiz. En büyük modelimiz de Cumhurbaşkanımız; sporun içinden gelen bir sporcu ve dünyada spor diplomasisini en iyi kullanan lider. Edirne Valiliği ile Roman mahallelerinde spor tesisleri, futbol sahaları yaptık. Çocukların okul devamsızlığı 20-25 günden 2 güne düştü. Düzce Kampı Yeşilay'la beraber Düzce'de bir kamp inşa ettik. Burada gençlerimizi toplayacağız, onlara farkındalık ve bağımlılıkla mücadele eğitimleri vereceğiz. Burada en önemli görevlerden bir tanesi de ailelere düşüyor. Aileler, çocuğuyla olan diyaloğunu, sevgisini sürdürmeli. Sevgi bedava; çocuklarınıza gereken sevgiyi verin. Siz çocuklarınızla konuşmazsanız başkaları konuşur; siz çocuklarınızla konuşmazsanız başka yerlere giderler. Arkadaşları kimdir, kimlerle ilgileniyor, buna bakılması lazım. Hep beraber güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.