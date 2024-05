Casper VIA telefon ailesinin satışa sunulan en yeni üyesi Casper VIA M40; etkileyici dış görünüşü, yapay zeka destekli 50MP arka ve 13MP ön kamerası, uzun ömürlü 5 bin mAh batarya kapasitesi, 128GB depolama alanı ile kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri sunuyor.

VIA ailesinin en yeni üyesi Casper VIA M40, 6GB RAM’e ek 6GB Sanal RAM’i ve etkileyici dış görünümü ile satışa çıktı. Tüketici trendleri dikkate alınarak geliştirilen İnci Beyazı, Safir Siyah ve Opal Mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulan Casper VIA M40, kullanıcıların kişisel tarzlarına uygun seçenekler sunuyor. Arcsoft’un yapay zeka destekli 50MP arka ve 13MP ön kamerasıyla güçlendirilen Casper VIA M40, 128GB geniş depolama alanı 512 GB microSD kart desteği ile artırılabilir ve yüksek pil kapasitesinin sunduğu 5 bin mAh batarya gücü ile kullanıcıların ihtiyaç duyduğu gelişmiş özellikleri şık tasarımla sunuyor.

6GB RAM’e ek 6GB Sanal RAM kullanıyor

Casper VIA M40, telefon performansının sürekliliğini sağlamak ve deşarj süresini optimize etmek için 6GB RAM’e ek 6GB Sanal RAM kullanıyor. Bu sayede yüksek pil kapasitesinin sunduğu 5000 mAh’lik batarya gücü, çok daha uzun süreler boyunca etkin bir şekilde kullanmayı mümkün kılıyor. Performansıyla olduğu kadar ekran deneyimiyle de kullanıcıların beklentilerini karşılayan Casper VIA M40, 1600x720 çözünürlüğe sahip 6.53” HD+ ekranı, 450 NIT ekran parlaklığı ve 90Hz yenileme hızına sahip yüksek ekran kalitesi ile en zorlu oyunlarda dahi rakiplere karşı üstünlük kazandırırken, seyir zevkini artırıyor.

Derin ve odaklı fotoğraflara imkan tanıyor

Dinamik ve canlı fotoğraflar için alanında lider Arcsoft firmasının lisanslı yapay zeka destekli ön ve arka kamerasıyla keyifli fotoğraf çekimlerine imkan tanıyan Casper VIA M40, güçlü kamera özelliği ile uyumlu bir tasarım sunuyor. Casper VIA M40, 50MP ana kameraya ek yer alan, 2MP bokeh açı kamerası ve 2MP makro kamerasıyla canlı, derin ve odaklı fotoğraflara imkan tanıyor. Farklı kamera modlarıyla güçlendirilen Casper VIA M40, 13MP çekim gücüne sahip ön kamerasıyla eğlenceli özçekimleri de mümkün kılıyor. Ön kamerasında, maksimum görüntü için ‘punch hole’ görünümlü kamera kullanan Casper VIA M40, arka kamerasında ise mat görünümlü, kameradan yayılan parıltılı bir efekte yer vererek etkileyici bir tasarım sunuyor.