Geçtiğimiz günlerde 3.Lig temsilcimiz Kafkasspor, Teknik sorumlu Yavuz İncedal ile yollarını ayırma kararı almış, ardından ise başarılı isim İsmail Güldüren ile anlaşmıştı.

Anlaşma sonrası takımla bir araya gelen Güldüren, çalışmalara hızlı bir şekilde başladı. Güldüren'in takımla ilgili düşünceleri merak edilirken ilk açıklama bugün geldi.

Güldüren yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kafkasspor mahallemizin takımı ve emek vermemiz gerekiyordu, şu an emek vereceğiz. sezon başında çıkılmış bir 2.Lig hedefi var. Tabii ki ilk hedefimiz play-off oynamak. Ben az önce oyuncularımıza da söyledim, kafkaspor’u 7 kez izledim ve bu oyunculara güvenmeseydim bugün burada olmazdım. Kafkasspor bu grubun en iştahlı, en çok koşan takımlarından biri. İnşallah bu oyuncularımızı iyi bir şekilde konsantre edip, biraz daha oyunsal anlamda kendimizi geliştirerek önümüzdeki 8 maçı kazanmak istiyoruz. Bu saatten sonra geride yaşanan hiçbir şey düşünmeden kalan diğer maçlara en iyi şekilde hazırlanarak istenilen hedefe ulaşmak istiyoruz."