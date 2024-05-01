Yeni Malatyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, şehrin ileri gelenlerinden destek alamadıklarını, bunun da Başkan Adil Gevrek’e olan güvensizlikten kaynaklandığını söyledi. Özköse, Başkan Gevrek’in görevi bir an önce bırakması gerektiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz sene yaşanan 6 Şubat depremlerinde tesisleri büyük oranda zarar gören ve 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig’de mücadele etmeme talebi Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) kabul gören Yeni Malatyaspor’da Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, kulübün maddi durumu ve yönetimde yaşanan sıkıntılarla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

"Mevcut başkan Adil Gevrek’e güvenirlilik kalmadı"

2023 yılının temmuz ayında gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda tek listeyle girdiği seçimi kazanarak yeniden başkanlık görevine gelen Adil Gevrek yönetiminin o günden bu yana hiçbir yol katedemediğini dile getiren Başkan Yardımcısı Özköse, "Malatya ilimiz gerçekten büyük bir deprem yaşadı. Hala onun acılarını hissediyoruz içimizde. Bu spora da yansıdı. Malatyasporumuz, bu yıl liglere katılmadı. Biz de yeni bir yönetim oluşturduk. Bu yönetimi oluştururken Malatyaspor’un daha güzel yerlere girmesi için iyi niyetimizle girdik. Ama geldiğimiz günden bugüne 8 aylık sürece bakacak olursak, Malatyaspor’un başkan yardımcısı olarak bunu söyleyebilirim; biz hiçbir yol katedemedik. Bunun da üzüntüsünü yaşıyoruz. Neler yapabiliriz diye düşündük, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, Malatya’mızda ve İstanbul’da bulunan iş insanlarıyla görüşmelerimiz neticesinde, mevcut başkan Adil Gevrek’e güvenirliliğin kalmadığını bize ilettiler. Bu konuyu ben, Adil başkanın kendisine de ilettim. ’Malatyaspor’un daha güzel gelmesi için yeni bir oluşum yapmamız gerekiyor. Sizin de istifa etmenizi istiyoruz’ diye talepte bulunduk. Kendisi bana istifa etmeyeceğini söyledi. Buna istinaden beni disipline sevk ettiler. Hiç önemli değil ama Malatya şehrinden destek alamayan yönetim hiçbir yere varamaz" ifadelerini kullandı.

"Sürecin takipçisi olacağız"

Ahmet Özköse, Yeni Malatyaspor’un önünü açmak için gerekli girişimlerde bulunduklarını da aktararak, "Milletvekillerimizle teker teker görüşmelerimizi yaptık. Onlara Malatyaspor’un şu anki durumunun izahını ettim. Onlar da bize desteklerini verdiler. Şu anda Malatyaspor’un önünü açmak için yeni bir oluşum yapmak istiyoruz. İnisiyatif bütün görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve devam edeceğiz. Şu ana kadar çok olumlu geri dönüşler aldık. Sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.

"Adil Gevrek, gerçekten Malatyaspor’u seviyorsa bir an önce bırakacak"

’Yeni Malatyaspor önümüzdeki sene Trendyol 1. Lig’de yoluna devam edebilecek mi?’ şeklinde gelen bir soruyu Özköse, şöyle cevap verdi:

"Bu şartlarda devam edemeyecek. Çünkü hiçbir destek yok. Yaprak kımıldamıyor Malatyaspor’da. Şu anki Adil Gevrek yönetimine hiçbir destek yok. O yüzden şu an takınma noktasında Malatyaspor. Adil Gevrek, gerçekten Malatyaspor’u seviyorsa bir an önce bırakacak. Bıraktıktan sonra yeni insanlar bu yola devam edilecek. Aksi takdirde Malatyaspor, bir alt lige düşme durumuna gelecek. Çünkü futbolcu yok, bütçe yok, en önemli şey de transfer tahtamız kapalı. 500 milyon TL’nin üzerinde bir borç yükümüz var. Bu borcu kaldıracak bir yönetime de sahip değiliz. Bütün iş insanlarımıza, siyasilerimize sesleniyorum; Adil Gevrek’in bu takımdan elini çekmesini desteklemelerini istiyorum."

"Malatyaspor için çalışmalara devam edeceğiz"

Yeni yönetim çalışmalarının devam ettiğini ancak başkanlık için herhangi bir ismin netlik kazanmadığını sözlerine ekleyen Ahmet Özköse, "Öncelikle Adil başkanın takımı bırakması lazım. Bıraktıktan sonra başkan A olmuş, B olmuş hiç önemi yok. Ben Malatyalının ve Malatya’mızın sesi olarak bunları konuşuyorum. Yoksa benim şahsi bir çıkarım yok. Malatyaspor için çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.