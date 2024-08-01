Yeniden Refah Partisi'nde sürpriz bir gelişme yaşandı. Partinin önemli isimlerinden biri olan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Partimize ve ülkemize hizmet etmekten gurur duydum. Ancak, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, görevimden ayrılma kararı aldım. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İstifanın ardından parti içinde bir hareketlilik yaşandı. Genel Başkan Fatih Erbakan, Yılmaz'ın istifasını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "Ahmet Bey, partimiz için değerli bir isimdi. Kararına saygı duyuyoruz ve kendisine gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, Yılmaz'ın istifasının ardında parti içi anlaşmazlıklar ve strateji farklılıklarının olduğu belirtiliyor. Yeniden Refah Partisi, Yılmaz'ın yerine geçecek ismi belirlemek için önümüzdeki günlerde bir toplantı düzenleyecek.