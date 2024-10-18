Yenidoğan Çetesi'nin kurbanı olan aileler, sosyal medya platformlarında derin bir acı ve üzüntüyle duygularını paylaştı. 12 bebeklerini kaybeden bu aileler, çocuklarını nasıl kaybettiklerini anlatarak, yaşadıkları travmanın boyutunu dile getirdi. Her biri, minik yavrularının hayatlarının ne kadar değerli olduğunu ve yaşanan olayın kendilerine nasıl bir yıkım getirdiğini ifade etti. Bu paylaşımlar, toplumun duyarlılığını artırmak ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldı. Aileler, yaşadıkları acıyı ve kaybın getirdiği boşluğu aktarırken, aynı zamanda destek arayışında olduklarını da belirtti.

Kaynak: Ensonhaber