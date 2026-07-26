Örnek No:55*

T.C.

YENİŞEHİR İCRA DAİRESİ

2025/374 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/374 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında, Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 200 Ada, 16 Parsel, Bodrum Kat 7 numaralı Nolu Bağımsız Bölüm sayılı ve Konut Nitelikli olarak kayıtlıdır. Satışa konu bağımsız bölüm bitişik nizam inşa edilmiş bir binada yer almaktadır. Ana bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup bodrum+zemin+normal+çatı kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır. Binanın zemin ve normal katları amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup ana giriş kapısı demir doğramalıdır.

Kıymet takdiritarihinde ilgili taşınmaz incelenmiş olup halihazırda boş durumda olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz bina girişinin sol kısmında yer almakta olup ön kısmı Desovalı Sokağa cephelidir. Daire yol kotunun 1,2 metre altında kalmaktadır. Mimari projesine göre hol, iki oda, salon, mutfak nişi, banyo+wc ve balkondan müteşekkildir. Daire giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri çift camlı beyaz pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcuttur. Islak hacimlerin (Banyo+wc) zemini ve duvarları seramik kaplıdır. Taşınmazın ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir.

Satışa konu taşınmazın Yenişehir Belediye Başkanlığı yazı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesindeki kat irtifakına esas mahal listesine göre verilerine göre net alanı 83m², brüt alanı101m² olarak hesaplanmıştır. Genellikle mesken amaçlı kullanılan bitişik nizam 4-5 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Desovalı Sokağa cepheli olup, Yenişehir Adliye Sarayına 70 metre, Atatürk Caddesine 130 metre mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Yenişehir İlçe Merkezine (Heykel) 415 metre uzaklıkta bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu ana bina olan Kurtuluş Mahallesi, 200 Ada 16 Parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planı'nda "Bitişik Nizam Ticaret+Konut Alanı" olarak planlandığı, arşiv kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde 25/11/2019 tarihli ve 77 numaralı yapı ruhsatı, 22/11/2024 tarihli ve 68 numaralı tadilat yapı ruhsatı mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Kurtuluş Mah., Desovalı Sok, No:3 Kat:Bodrum D:7Yenişehir / BURSA

Yüzölçümü : 324,50m²(Ana Binanın bulunduğu parselin yüzölçümüdür)

Arsa Payı : 101/1521

İmar Durumu: Var, 1/1.000 ölçekli Yenişehir Uygulama İmar Planına göre "Ticaret+Konut Alanları" içerisinde kalmaktadır. (İmar durum bilgileri icra satış portalındaki satış ilanına elektronik ortamda eklenilmiştir)

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10 (Satışı yapılan taşınmazın teslim tarihi itibariyle ilgili Vergi oranlarının değişmesi halinde teslim tarihinde yürürlükte olan vergi oranları üzerinden vergi tahsilatı yapılacaktır)

Kaydındaki Şerhler: Mükellefiyet kaydı yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 10:48

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.