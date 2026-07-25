Olay, Akhisar Mahallesi Günebakış Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Alpaslan K.(5), ikinci kattaki dairenin penceresinden yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan küçük çocuk, burada tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, düşmenin nasıl meydana geldiğinin araştırıldığı bildirildi. Ailelere, özellikle yaz aylarında açık pencere ve balkonlarda çocuk güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.