Dernek Başkanı Lokman Yurdigül imzasıyla yayımlanan açıklamada, olayın yetkili merciler tarafından adalet ve hakkaniyet çerçevesinde sonuçlandırılacağına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaşanan münferit olay üzerinden imamlar ile muhtarları karşı karşıya getiren söylemlerden ve sosyal medyadaki kırıcı yorumlardan duyulan rahatsızlık dile getirildi. İmamların ve muhtarların mahallelerde devletin önemli temsilcileri olduğu vurgulanarak, iki meslek grubunu hedef alan genellemelerin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Dernek, yargı süreci tamamlanmadan peşin hükümde bulunulmaması, ayrıştırıcı paylaşımlardan kaçınılması ve toplumsal birlik için sağduyulu bir dil kullanılması çağrısında bulundu. Açıklamada, olayın adaletle sonuçlanması temenni edilerek vatandaşlar sükûnete ve karşılıklı saygıya davet edildi.