Alevlerin hızla büyüyerek evlere yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Patlayan elektrik hatları ise vatandaşlar arasında korku yarattı. Gazeteci Harun Sak da yangın bölgesine giderek gelişmeleri yerinde takip etti.

Kamerasıyla alevleri kayda alan Sak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Bilecik yolu, İtimat arkası, an itibari ile daha dikkatli olalım” uyarısında bulundu. Paylaşılan görüntülerde, alevlerin bazı binalara tehlikeli derecede yaklaştığı görüldü.