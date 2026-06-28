Merkezde ikamet eden ve 24 Haziran’dan beri kendisinden hiçbir haber alınamayan 41 yaşındaki Zeliha Gün ölü olarak bulundu.

Gün’ün izine ulaşamayan kardeşi, takvimler 24 Haziran’ı gösterdiğinde durumu yetkililere bildirmiş ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulunmuştu. O günden bu yana her yerde aranan kadından kötü haber öğlen saatlerinde geldi.

İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyündeki baraj göletinde su yüzeyinde hareketsiz bir cisim gören çevre sakinleri, durumdan şüphelenerek hemen jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine zaman kaybetmeden bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, gölette botla arama çalışması başlattı. Sudan çıkarılan cansız bedenin, günlerdir kayıp olarak aranan Zeliha Gün’e ait olduğu teşhis edildi.

İncelemelerin ardından, Zeliha Gün’ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.