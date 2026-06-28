

Kent Müzesi Konferans salonunda düzenlenen kongreye MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ile parti üyeleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongre de Divan heyetinin seçilmesinin ardından yönetim ve mali raporlar okunup ayrı ayrı ibra edildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, "Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongremize hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi, dün olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin yanında duran, milli ve manevi değerleri her şeyin üstünde tutan köklü bir siyasi harekettir. Bizim siyaset anlayışımız makam değil hizmet, çıkar değil fedakârlık anlayışıdır. Yerel siyaset, milletimizin beklentilerini doğru okuyabilme ve bu beklentilere kalıcı çözümler üretebilme sanatıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, her mahalleyi, her sokağı ve her haneyi tanıyan teşkilat yapımızla hizmet üretmek için var gücümüzle çalışacağız. Lider Ülke Türkiye vizyonuyla Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için her türlü fedakârlığı sergileyeceğiz. Dün olduğu gibi yarın da, her şart ve koşulda, teşkilatımız ve İnegölümüz için mücadeleden bir adım geri durmayacağız. Bizler, işgal ettiğimiz bu mukaddes makamların çileye talip olmuş gönüllüleriyiz. Görevimiz, sırtımıza yüklediğimiz bu mukaddes yüke El Emin sıfatıyla sahip çıkmak ve zamanı geldiğinde teslim etmektir.

Cenabı Allah hepimizin yardımcısı olsun. 15 yaşında genç bir delikanlı olarak adım attığım ülkücü milliyetçi harekette, bugün 40 yaşında bir kardeşiniz olarak karşınızda bulunmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu güne kadar aldığım görevlerde omuz omuza yol yürüdüğümüz arkadaşlarıma huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hak davasında elbette hak geçer. Bilmeden kırdığım herkese hakkımı helal ediyorum. Sizlerden de hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Geçen 25 yılda, önüme çıkan tüm görevlere cesaretle atılarak teşkilatımıza hizmet ettiğim için büyük mutluluk duyduğumu; dün olduğu gibi yarın da, ömrümün yettiği kadar teşkilatıma ve mümtaz şehrimiz İnegöl’e hizmet etmekten geri durmayacağımın özellikle bilinmesini istiyorum. Değerli misafirlerimiz; Bizler yerel siyasetçileriz. Siyasetimizi zamanın şartlarına göre planlamak zorundayız. Genç seçmen sayısının artması ve seçmen profilinin değişmesini göz önüne alıyor, siyasi anlayışımızı ve çalışma yöntemlerimizi buna göre planlıyoruz. Şeffaf, ulaşılabilir ve dinamik bir yönetim anlayışını göz önüne alıp, demografik ve sosyal beklentileri ayrı ayrı değerlendirerek yönetim kurulumuzu oluşturduk. Birbirinden değerli isimlerle güçlendirdiğimiz ekip arkadaşlarımla beraber şehrimize ve teşkilatımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Cumhur ittifakı, ortak hedefleri, milli duruşu ve millet iradesine olan bağlılığıyla yerelde de güçlü bir dayanışmanın adıdır.

Bu kapsamda Cumhur ittifakı olarak ayrıştıran değil birleştiren anlayışla, milletimize ve İnegölümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben diyerek siyasette ufuk açan Liderimizin emrinde, güçlü teşkilat, güçlü İnegöl ve güçlü Türkiye’ye katkı sunmak için yorulmaksızın mücadele edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle bizleri yalnız bırakmadığınız için siz kıymetli misafirlerimize şükranlarımı sunuyor, kongremizin İnegölümüze ve teşkilatımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun" dedi.

Konuşmanın ardından tek listeyle yapılan seçimde MHP İnegöl İlçe Başkanlığına Uğur Bayram yeniden seçilirken yönetim kurulu üyeliklerine ise;

Adnan Arık

Alperen Abdülhamit İşçi

Asım Tırpancı

Aykut Arık

Batuhan Kumaş

Bayram Beyazıt

Berat Yüksel

Burak Bingül

Doğan Taşkın

Emir Duman

Emrah Koçak

Emrah Bozatlı

Enes Güneş

Erdal Gündüz

Ertuğrul İlhan

Ertuğrul Tikici

Faruk Döğenci

Fatih Ekin

Fatih Koçak

Fatma Aktaş

Furkan Kahraman

İlker İnkaya

Kadir Ay

Kürşat Havadar

Mehmet Akbulut

Mehmet Algurdağ

Mehmet Süner

Mehmet Turna

Mehtap Balta

Melik Aslan

Mesut Muzal

Murat Çalışkan

Mustafa Sarı

Ömer Faruk Yıldırım

Rahmi Sağdıç

Ramazan Ayçiçeği

Rıdvan Aslan

Recep Ersoy

Selim Kaya

Serhat Şen

Seyit Ali Sevim

Şaban Küçük

Şevket Akej

Tekin Kumaş

Yavuz Bilican seçildi.