Yenişehir Belediyesi, şehri güzelleştirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yenişehir Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in talimatıyla ilçe merkezindeki refüjlerde mevsimlik çiçek ekimini gerçekleştirdi. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Ercan Özel, "Yenişehir’de her mevsim ayrı bir güzel. Belediye ekiplerimizce, ilçemizde her anın gönül ferahlatıcı bir güzellikle geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin merkezinde yaptığımız çalışmalarla adeta Yenişehir’in kalbi çiçek açtı" dedi.

Kaynak: Bülten