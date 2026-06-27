Avrupa’da etkili olan ve birçok ülkede yaşamı olumsuz etkileyen “ejderha sıcakları”nın ardından Türkiye için yeni sıcak hava dalgası uyarısı geldi. Hava Forum’un değerlendirmesine göre, aşırı sıcaklar etkisini yitirirken bu kez Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası Türkiye’de etkili olacak. Balkanlar üzerinden Türkiye'ye de ulaşması beklenen sıcak hava dalgasının pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların özellikle batı ve güney bölgelerde yükselerek bunaltıcı seviyelere ulaşacağı belirtildi.

ŞANLIURFA 40 DERECEYİ GÖRECEK

Hava Forum’un tahminlerine göre yeni sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı kentlerde termometreler yüksek seviyelere çıkacak. İstanbul’da sıcaklıkların 32-34, Ankara’da 34-37, İzmir’de 35-38, Edirne’de 37-39, Bursa’da 34-36, Antalya’da 35-37, Erzurum’da 30-32, Şanlıurfa’da ise 40-42 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Avrupa’da görülen rekor sıcaklıkların Türkiye’de aynı şiddette etkili olmayacağı belirtilirken, uzmanlar özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması, güneş altında uzun süre kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi yönünde uyarılarda bulunuyor.