BUSKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İnegöl ilçesinin Yeniceköy Mahallesi'nde yer alan 604. Sokak'ta 300 milimetre çapında 300 metre kanalizasyon hattı ve Akhisar Mahallesi'nde yer alan Bahadır Sokak'ta 400 milimetre çapında 170 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı çalışması devam ediyor.



Uzun zamandır sorun olan altyapının yenilendiğini belirten Yeniceköy Muhtarı Ercan Arık, "Vatandaşlarımız çok memnun. Büyük bir sorunu gidermiş olacağız.

Büyük bir çalışma var. Hizmetlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili sayın Şahin Biba'ya teşekkür ediyorum" dedi.