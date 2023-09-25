Bursa’yı depreme karşı dirençli kent haline getirme hedefiyle Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projeleri hızla sürerken, BUSKİ tarafından da Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi alanında güçlü altyapı için büyük bir dönüşüm başlatıldı. Çalışma çerçevesinde bölgede oluşacak yeni yapılaşmanın ihtiyacını karşılayacak şekilde kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yeniden yapılıyor.

Bursa’da dönüşümü yıllardır konuşulan Sıcaksu Bölgesi’nde, Büyükşehir Belediyesi’nin hak sahipleriyle yüzde 100 uzlaşarak hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi, yer altı ve yer üstü olarak iki etap halinde sürüyor. Toplam 52 bin metrekare proje alanına sahip dönüşümde, TOKİ tarafından 690 adet konut ve 92 adet dükkân inşası için çalışmalar sürürken, BUSKİ tarafından da yer altında önemli bir dönüşüm başlatıldı. Mevcut altyapının, yeni yapılaşma yoğunluğunu karşılayamayacak olması üzerine devreye BUSKİ girdi. BUSKİ marifetiyle sürdürülen altyapı çalışmalarında, 600 metrelik kanalizasyon ve 170 metrelik de yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Bu imalatların tamamlanmasının ardından bölgede altyapı sorunu yaşanmayacak.

Kökten dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşümün sadece eski binaların yıkılıp, yerine yenilerinin yapılmasından ibaret olmadığını, tüm dönüşüm alanlarında altyapı için de önemli bir mesai harcadıklarını söyledi. Bursa’nın depreme karşı dirençli hale gelmesi adına başlattıkları kentsel dönüşüm projelerinin hızla sürdüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, “Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi de yıllardır konuşulan bir çalışmaydı. Dönüşümü başlatmak bize nasip oldu. Hak sahipleriyle anlaşmaları yaptık ve TOKİ de inşaatları başlattı. Burada yapılacak konut ve dükkanlar, diğer dönüşümler için rezerv olarak kullanılacak. Altyapıyı da oluşacak yapılaşma yoğunluğuna göre güçlendirmemiz gerekiyordu. BUSKİ ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah alt ve üst yapısıyla Bursa’mıza yakışan bir dönüşümü sağlamış olacağız” dedi.