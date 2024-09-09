Yerli kurumsal e-posta uygulaması Uzman Posta Kurumsal E-posta, uygulama marketlerinde yayına girdi. Uzman Posta müşterilerinin, istedikleri her yerden 7/24 e-posta’larına en hızlı şekilde ulaşıp, yönetme imkanına sahip olacağı açıklandı.

Kullanıcıların sadece e-posta adresi ve şifresi ile giriş yaparak kullanabilecekleri Uzman Posta Kurumsal E-posta mobil uygulaması, hem iOS hem de Android platformunda yayına girdi. Kullanıcılar bu sayede diledikleri yerden tek bir uygulama kullanarak e-posta alıp gönderebilecek. Uygulama, kullanıcılarına takvim ve kontaklarına erişim imkanı da verdiği için işlerini çok daha rahat bir şekilde programlama olanağına da sahip olacak. Kullanıcılar, ayrıca karantina mesajlarına erişebilecek, arşivlenen mesajlara yıllarca erişim sağlayabilecek, güvenlik ayarlarını düzenleyebilecek ve daha birçok premium özelliğe bu sayede ulaşabilecek.

Uygulama hakkında bilgi veren Uzman Posta CEO’su Gökalp Çakıcı, ’’Müşteri beklentilerine kaliteli hizmetlerle cevap veren, kurumsal bütünlüğün öneminin farkında olan, müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutan, sektöre yön veren ve yenilikler sunan bir marka olarak, müşterilerimizin iş verimliliğini artırmak ve e-posta yönetimini kolaylaştırmak için kurumsal e-posta mobil uygulamamızı hayata geçirdik. İş hayatında esnekliği ve sürekliliği sağlamak adına mobil cihazlardan erişim imkanı sunarak çalışanların ofis dışındayken bile kesintisiz iletişim kurmalarını amaçlıyoruz. Mobil uygulamamız ile iş süreçlerinde hız ve etkinlik artışı sağlanırken, verilerin güvenliği de en üst düzeyde korunuyor’’ dedi.