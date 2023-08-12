Türk savunma sanayii, uzay çalışmaları alanında yeni bir başarıya daha imza attı. Roketsan, İğneada'da bulunan Test Merkezi'nden başarılı bir şekilde yerli ve milli sonda roketi fırlattı. Bu roketin 550 kilometre irtifaya çıkarak önemli bir kilometre taşı oluşturması amaçlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin uzaya erişim çabaları çerçevesinde geliştirilen ileri mühendislik teknolojileriyle üretilen sonda roketinin İğneada'dan başarılı bir fırlatma gerçekleştirdiği belirtildi. Roketsan tarafından milli ve özgün alt sistemlerle donatılan roketin fırlatma testinin başarılı olması, ülke adına önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu başarının Türkiye'nin yüzyılın uzay teknolojilerine damgasını vuracağının habercisi olduğunu ifade etti. Bakan Kacır, Roketsan mühendislerini yürekten kutladı ve gelecekte daha birçok müjdenin geleceğine vurgu yaptı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise, yerli ve milli roket teknolojisinin önemli bir eşiği daha aştığını vurguladı. Başkan Görgün, başarılı fırlatmanın Türkiye'nin uzay çalışmalarına büyük bir ivme kazandıracağını ve Roketsan ekibine teşekkürlerini iletti. Ayrıca, şirketlerin hedeflerine ulaşmalarını destekleme kararlılıklarının altını çizdi.

Roketsan uzun süredir sonda roketi alanında çalışmalar yürütmekteydi ve bu alanda önemli bir deneyime sahipti. Geçtiğimiz yıl 135 kilometre irtifaya ulaşan ŞİMŞEK Sonda Roketi, şimdi ise 550 kilometre irtifaya çıkmayı hedefliyor. ŞİMŞEK-1 Sonda Roketi ile bu yıl içinde ilk atışın gerçekleştirilmesi ve 300 kilometre irtifaya çıkılması planlanıyordu. İğneada'dan fırlatılan son roketin hangi irtifaya ulaştığı henüz netlik kazanmamış durumda.

ŞİMŞEK-1 Sonda Roketi'nin ardından, Roketsan ŞİMŞEK Fırlatma Aracı üzerinde çalışmalarını sürdürecek. Faydalı yük kapasitesi 400 kilogram olan ŞİMŞEK-1 Fırlatma Aracı, 2027 yılında 550 kilometre irtifaya çıkma hedefiyle önemli bir adım daha atmayı planlıyor. Ardından, daha üstün yeteneklere sahip ŞİMŞEK-2 Fırlatma Aracı'nın geliştirilmesi bekleniyor.