Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 345 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 110'unun tutuklandığını ve 59 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlara, Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray’ın da aralarında bulunduğu 29 ilde, 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 75 personelin, analiz ve takip timlerinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

“Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır” diyen Yerlikaya, gençlerin hayatını hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.