Kulüp, yayımladığı mesajla Hüseyin Afkan ve ailesini tebrik ederek, "Sultan Su İnegölspor’umuzun değerli futbolcusu Hüseyin Afkan’a ve ailesine, dünyaya gelen oğulları Poyraz Efe için en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Küçük Poyraz Efe’nin sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir ömür sürmesini diliyoruz. Allah analı babalı büyütsün." dedi.