Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım'ın da aralarında bulunduğu Türk Sinema tarihine damga vuran birçok filmin yapımcısı Arif Keskiner 86 yaşında hayatını haybetti.

Arif Keskiner kimdir?

Türk sinemasının önemli yapımcılarından biri olan Halit Çapın, 1938 yılında Adana'nın Osmaniye ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Osmaniye'de tamamladıktan sonra İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi ve İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nda öğrenim gördü. Askerlik sonrasında Yılmaz Güney ile çalıştığı dönemde sinema dünyasına adım atan Çapın, daha sonra bir süre Ağaoğlu Yayınevi'nde müdürlük yaptı.

Çeşitli alanlarda deneyim kazandıktan sonra Türkiye'ye dönen Halit Çapın, fotoromanlardan sonra filmcilik kariyerine odaklandı. "Otobüs", "Kapıcılar Kralı", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Maden", "Köşeyi Dönen Adam" ve "Piyano Piyano Bacaksız" gibi unutulmaz yapımların prodüktörlüğünü üstlendi. Ayrıca "Yılanı Öldürseler" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin senaryo yazımına da katkı sağladı.

Sinema dünyasındaki başarılarıyla tanınan Halit Çapın, televizyon dünyasına da adım attı. Halit Çapın, TRT için Halit Çapın’ın "Bay Alkolü Takdimimdir" adlı hayat hikayesinden uyarlanan üç bölümlük bir dizi projesine imza attı. Ardından "Bizi Güldürenler" adlı beş bölümlük diziyle izleyicilerle buluştu.

Sanat dünyasına olan katkılarıyla bilinen Halit Çapın, Sıraselviler'deki Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açarak sinemaseverlerin ve sanatçıların buluşma noktası haline getirdi.