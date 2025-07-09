Yıldırım Belediyesi, iş arayanlarla eleman arayanları bir araya getirmeyi sürdürüyor. Engelsiz İstihdam Fuarı’nda 200 özel bireyin iş sahibi olmasına imkan sağlayan belediye, bu kez ISS ile yapılan protokol çerçevesinde temizlik personeli, ilaçlama görevlisi, otopark görevlisi, klinik destek personeli, taşıma personeli, atık personeli, garson ve çamaşırhane görevlisi pozisyonlarında toplam 200 kişiye iş imkanı sunacak. Mülakat görüşmeleri Yıldırım Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda yapıldı ve bu görüşmelere 700’ün üzerinde vatandaş katılım gösterdi. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, görev süresi boyunca 2 bin 100’ü engelli bireyler olmak üzere 40 bini aşkın kişinin istihdamına katkı sağladıklarını belirtti. Ayrıca kadın kooperatifleri, eğitim ve girişimcilik merkezleri, sosyal inovasyon merkezi, ücretsiz teknik eğitim kursları ve istihdam projeleriyle insanların meslek edinmesine ve iş bulmasına destek verdiklerini ifade etti. Başkan Yılmaz, ülkenin istihdamına ve ekonomik kalkınmasına katkı sunacak adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Bülten