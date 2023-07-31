Yıldırım Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi'nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan olarak ilan edilen alanda kentsel dönüşüm projesinin temelini düzenlenen törenle attı. Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ve diğer ilçe yöneticileri, muhtarlar, mahalle sakinleri ve davetliler katıldı.

Proje kapsamında Mimarsinan Mahallesi 8019 ada 1 parsel üzerinde bulunan 13 bina, 32 bağımsız bölüm ve 33 hak sahibi ile yüzde 100 uzlaşı ile yıkıldı. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda 3 blok inşa edilecek ve toplamda 131 konut yer alacak. Projede ayrıca 2 bin 118 metrekare işyeri, 600 metrekare park alanı ve 110 araçlık otopark da bulunacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümün Bursa gibi deprem kuşağında yer alan şehirler için hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Plansız büyüme ve imar sorunları nedeniyle oluşan çarpık yapılaşmanın insan hayatını riske attığını vurgulayan Yılmaz, kentsel dönüşümün zorunluluk olduğunu dile getirdi. Yıldırım Belediyesi olarak tapu ve mülkiyet sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara da öncelik verdiklerini ve 2023 yılında 40 bin vatandaşa tapu vereceklerini açıkladı.

Başkan Yılmaz ayrıca, Yıldırım Belediyesi'nin farklı noktalarda eş zamanlı kentsel dönüşüm projeleri uyguladığını ve güvenli konutlarla desteklenmiş yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin de Yıldırım'ın geleceğine hizmet edecek önemli bir proje olduğunu ifade etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Yıldırım Belediyesi'nin yoğun çaba harcadığını ve şehrin çehresinin değiştiğini dile getirerek, vatandaşların kentsel dönüşüme güvenmeleri gerektiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin ve Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen de projenin hayırlı olmasını diledi.

Mimarsinan Kentsel Dönüşüm Projesi, Yıldırım Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları arasında önemli bir yer tutuyor ve tamamlandığında daha güvenli, estetik ve modern bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.