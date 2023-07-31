Bursa’da İnegöl-Keles arasındaki Allıkaya bölgesinde kurulan rüzgar gülleri, tam kapasite hizmet vermeye başladı. Güriş bünyesindeki Mogan Holding tarafından kurulan Ulu Rüzgar Enerji Santralinde toplam 29 adet rüzgar gülü bulunuyor. Peki bu santral ne kadar enerji üretir. İşte cevabı…

120,4 MW kurulu güce sahip olan Ulu Rüzgar Enerji Santrali özellikle yaz ayının gelmesiyle birlikte İnegöl’den net bir şekilde görülüyor. Santralin kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan tablo herkesi şaşırtmıştı. Santral Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi ve Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde ve birçok kırsal bölgeden net bir şekilde görülebiliyor. Boğazova yaylasına yakın bir mesafede olan Allıkaya bölgesinde kurulu santralde, 2 adet 3,5 MW E-138 EP3 ve 27 adet 4,2 MW E-138 EP3 E2 türbin bulunuyor.

150 BİN HANEYİ BESLEYECEK

Son teknolojiyle üretilen santral 120,4 MW kurulu güce sahip. Bu santral 150 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

29 türbinden oluşan santral tam kapasiteyle çalışıyor. ULU RES’in elektrik üretimi ile birlikte yıllık 272 bin ton karbondioksit (CO₂) salınımı engelleniyor. Santralle rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Ulu Rüzgar Enerji Santrali, 111 metre kule yüksekliği ve 138 metre kanat çapındaki Enercon türbinler düşük ve orta güçteki rüzgâr rejiminde de yüksek güç üretmek üzere tasarlandı. Santral yılda 353.000.000 kWs elektrik üretiyor.