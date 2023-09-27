Yıldırım’da yürüttüğü kentsel dönüşüm hamlesini, spor alanları, kültür merkezleri, yeşil alanlar ve parklarla destekleyen Yıldırım Belediyesi, Duaçınarı Kültür Merkezi’ni ilçeye kazandıracak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Duaçınarı Kültür Merkezi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. 21 bin metrekarelik inşaat alanına sahip, Duaçınarı Kültür Merkezi’nin bünyesinde, 850 kişilik salon, 300 kişilik seminer salonu, 250 kişilik 2 adet nikah salonu, 2 bin metrekarelik ticaret alanı, 400 araçlık otopark, kütüphane, fuaye alanı ve idari birimler bulunuyor.

Yıldırım’ın en önemli gündeminin kentsel dönüşüm olduğunu ve bu istikamette mevcut yapı stokunu modern ve güvenli alanlara dönüştürmek için yoğun bir çaba sarf ettikleri aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Binaları dönüştürmek, yenilemek işin sadece fiziki yönü ve bir boyutu. Diğer boyutu ise şehri dönüştürmek. Bu düşünceyle kentsel dönüşüm hamlemizi, ilçemize spor tesisleri, kültür merkezleri, yeşil alanlar parkalar, sosyal donatı alanları ve geniş ulaşım arterleriyle destekliyoruz. İnsanlarımızın sadece evlerini değil adeta yaşamlarını dönüştürüyoruz. Bu minvalde çalışmalarına başladığımız Duaçınarı Kültür Merkezi ilçemize önemli bir değer katacak” dedi.

DSİ Bölge Müdürlüğü’nün bulunduğu alanda yapılan imar planı ve imar uygulaması ile belediye adına tescil edilen 9 bin metrekarelik alanlı parsel ile Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün yanında bulunan ve Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisli 8 bin 300 metrekarelik parselin trampa edilmesiyle elde edilen alanda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’müzün yanına inşa edeceğimiz ve 2024 yılında çalışmalara başlayacağımız Duaçınarı Kültür Merkezi ile Yıldırım’daki önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Buraya sadece bir kültür merkezi yapmıyoruz. Yine Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün otopark ihtiyacına da kültür merkezinin alt katına kazandıracağımız otopark ile cevap vereceğiz. Aynı zamanda Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Kampüsü’ne ulaşacak öğrencilerin yaya ulaşım aksından üniversite hattına konforlu ve güvenli bir yolun oluşturulması da bu proje çerçevesinde geliştireceğimiz önemli bir adım olacak” diye konuştu.