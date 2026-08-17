Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Gürcistan'daki Ahıska Bölgesi'ni ziyaret etti. Oktay Yılmaz'ın temasları sırasında; kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, ortak tarih ve kültürel değerlerin yaşatılmasının yanı sıra ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mesajlar öne çıktı. Başkan Oktay Yılmaz'ın ilk durağı Nahçıvan oldu. Yılmaz, burada Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ile bir araya geldi. Kardeşlik vurgusunun yapıldığı görüşmede, karşılıklı dayanışmanın arttırılması ve işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Oktay Yılmaz, Nahçıvan temaslarının ardından Ahıska'ya geçti. Ahıska Müftüsü Mamuka Vashakmadze'yi ziyaret eden Başkan Yılmaz, iki şehir arasındaki manevi bağlara dikkat çekti.

Kardeşliğimizi pekiştireceğiz

Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Nahçıvan ve Ahıska ortak tarihimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin önemli merkezleridir. Bizim bu topraklarla gönül bağımız var. Kardeşlik hukukumuzu güçlendirmek, kültürel dayanışmamızı artırmak ve geleceğe ortak projelerle yürümek adına bu ziyaretleri son derece kıymetli buluyoruz. Gönül coğrafyamız ile bağımızı hiçbir zaman koparmadık. Ortak tarihimizin ve kültürel mirasımızın bizlere yüklediği sorumlulukla gönül köprülerimizi sağlamlaştırmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.