Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede ulaşım ağını güçlendirmek için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, temmuz ayında toplam 25 kilometreden fazla sıcak asfalt, 113 kilometreyi aşan sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yılın yedinci ayında Büyükşehir ekipleri, il genelinde toplam 4,3 kilometre yeni imar yolunu vatandaşların hizmetine sundu.

Altı mahallede yollar yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, şehrin dört bir yanında sürdürdüğü yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına İnegöl’ün kırsal mahallelerini de dahil etti. Bu kapsamda Cerrah ile Paşaören arasındaki 3,3 kilometrelik yol, Paşaören bağlantı yolundaki 2 kilometrelik bölüm, Paşaören ile Süle arasındaki 1,4 kilometrelik güzergah, Süle ile Turgutalp arasındaki 3,7 kilometrelik yol, Turgutalp ile Fevziye-Elmaçayır Mahallesi girişi arasındaki 2 kilometrelik kesim, Elmaçayır Mahallesi girişi ve mezarlık çevre yolundaki 1,4 kilometrelik bölüm, Fevziye Köyü girişinden çevre yolu bağlantısına kadar olan 3,3 kilometrelik güzergah ve Fevziye Mezarlık Yolu’ndaki 300 metrelik kesimde sathi kaplama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Fevziye Mahallesi Muhtarı Lütfi Aydın ile Paşaören Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sevim, uzun yıllardır beklenen yol yenileme çalışmalarının bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. 6 mahalleyi kapsayan çalışmalar sayesinde ulaşım konforunun artacağını ve kırsal mahallelerin daha cazip hale geleceğini ifade eden muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.