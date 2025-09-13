

Edinilen bilgiye göre İnegöl Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında seyir halinde olan Akın Ç.(48) yönetimindeki otomobil ile Ulaş Ç.(29) yönetimindeki 16 BPV 964 yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli genç ölümden döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

