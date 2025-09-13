TOGG Yönetim Kurulu üyeleri 15 Eylül'de satışa çıkacak olan T10F modelini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mavi renkteki ve Cumhurbaşkanlığı forsu takılan T10F ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kısa bir test sürüşü gerçekleştirdi. Sürüş sırasında araçla ilgili teknik detaylar hakkında bilgi aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GURUR KAYNAĞIMIZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve millî otomobil TOGG’un T10F modeline Tip Onay Belgesi verildiğini duyurdu. Erdoğan, 15 Eylül Pazartesi günü Türkiye'de, ardından Avrupa'da satışa çıkacak T10F’in, T10X modeliyle birlikte gurur kaynağı olacağını belirterek, “Hayırlı olsun” mesajı verdi.