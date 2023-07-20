ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 sonuçlarının bugün açıkladığını duyurdu. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih sürecine girmeye hazırlanıyor. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Ersoy, adaylara tercih yaparken ilgi ve yeteneklerini dikkate almalarını ve tercih etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalarını önerdi. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzda bölümlere ilişkin bilgilerin dikkatlice okunması ve tercih sürecinde profesyonel destek almalarının faydalı olacağını vurguladı.

Tüm adaylara şimdiden hayırlı tercihler dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy, gelecekteki eğitim ve kariyer yolculuklarının başarılı ve aydınlık geçmesini temenni etti.