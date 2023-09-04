Saat 17.15 civarında yaşanan trajik olay, trafikteki bir öncelik verme anlaşmazlığı nedeniyle patlak verdi. Sürücü C.D. ile diğer bir araç sürücüsü arasında yol verme konusunda başlayan sözlü atışmalar, sonunda araçtan inerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.

Bu korkunç anlarda C.D., tartışmanın giderek tırmandığı sırada kendi ruhsatlı tabancasını çekti. Tabancayı çekerken, eşi K.D. de onu engellemeye çalıştı. Ancak, tabancadan çıkan bir kurşunun hedefi eşi K.D.'nin göğsü oldu. Olay yerine çağrılan ambulansla acilen hastaneye götürülen K.D., tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli C.D.'yi olay yerinde yakalayarak, ruhsatlı silahıyla birlikte gözaltına aldı.