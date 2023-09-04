İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı etkinlikleri halk yürüyüşü ve kros yarışması ile başladı.

İnegöl Belediyesi, 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101.Yılı kapsamında kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemde en kanlı çatışmaların yaşandığı ve onlarca şehidin verildiği Mustafatepe’den Halhalca Şehitliğine halk yürüyüşü ve kros yarışması düzenledi. 03 Eylül Pazar sabahı 09:30’da başlayan “101. Yıl Zaferden Kurtuluşa Halk Yürüyüşü ve Kros Yarışması”, Mustafatepe’den başlayarak Halhalca Şehitliği’nde son buldu.

‘’TARİH YATAN ŞEHİR; İNEGÖL’’

101. Yıl Zaferden Kurtuluşa Halk Yürüyüşü ve Kros Yarışmasına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ‘da katıldı. Yürüyüş sonrası Halhalca Şehitliği’nde düzenlenen törende yarışmada derece alan yürüyüşçülere madalyalar Başkan Alper Taban tarafından takdim edildi. Başkan Taban burada yaptığı açıklamada, ‘’ 6 Eylül İnegöl’ümüzün kurtuluşunun 101. Yılı etkinlikleri yürüyüş ile başlamış oldu. Bulunduğumuz alan Halhalca Şehitliğimiz. Burada tam 101 yıl önce yaşanan savaşlar ve şehitlerimiz var. Mustafatepe’de 66 asker ve vatandaşımız şehit oluyor. Beraberinde daha nice şehitlerimiz var. Bölgenin tamamının bir hikâyesi var. Tarih yatıyor burada. Bizim özellikle bu noktayı dikkat çekmek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu düşünerek başta Kültür Müdürlüğümüz olmak üzere Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğümüz, diğer paydaş müdürlüklerimizle yaptığımız güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. ‘’ dedi.

‘’GEÇMİŞİ DOĞRU BİLMEK, GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEK DEMEKTİR’’

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı dizesini hatırlatarak tarihimizi araştırmanın önemine vurgu yapan Başkan Alper Taban, ‘’ Şairimizin İstiklal Marşı’nda dediği gibi; Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı… Yani bizden 101 yıl önce bu topraklarda savaş vardı. Kurtuluşumuza vesile olmuş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Bizim her zaman birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik ruhumuzu muhafaza etmemiz lazım. Dünyanın dört bir yanından ülkemize karşı da oynanmak istenen oyunlar var. Bu nedenle bizim birbirimize ihtiyacımız var. Geçmişimizi ne kadar doğru bilirsek geleceğe de daha emin adımlarla ilerleriz. Türk ve Müslüman insanı hiçbir zaman zarar vermez. Her zaman yardımlaşan, koruyan, paylaşandır. Biz böyle bir toplumuz. O yüzden bizler de bundan sonrası için daha akıllı ve daha güzel işler yapmak adına tarihimizi ve geçmişimizi bilmek, araştırmak ve anlatmak durumundayız.’’ dedi.

DERECEYE GİRENLERE MADALYA TAKDİM EDİLDİ

Başkan Alper Taban yürüyüş sonunda katılımcılara teşekkür ederek, dereceye girenlere madalyalarını takdim etti. Başkan Alper Taban konuşmasında, ‘’Sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyor ve kutluyorum. Yürüyüşe katılan tüm büyüklerime ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yarışmada derece elde edenleri de kutluyorum. Bu etkinlik bizler için çok kıymetliydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’ dedi.

101. YIL ETKİNLİKİLERİMİZE DAVETLİSİNİZ

Başkan Alper Taban İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yılını hafta boyunca yapılacak etkinliklerle kutlanacağını ileterek vatandaşları etkinliklere davet etti. Başkan Taban, ‘’İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşun 101.yıldönümü ve Şehitlerimizi anma programlarında yine hep birlikte olacağız. 05 Eylül Salı akşamı saat 19:00’da 6 Eylül Canlandırması Belediye önünde olacak. Akabinde yine belediye önünden başlayarak heykel meydanına kortej ve fener alayı düzenleyeceğiz. Heykel meydanında ise halk dansları gösterimiz olacak. 06 Eylül Çarşamba günü ise sabah 09.30’da heykel önünde çelenk sunma ile başlayacak programlarımız, Şehitlik Ziyareti, İshakpaşa Caminde Kuran-ı Kerim ve Lokma ikramı, akşam 20.30’da Amfi Tiyatro’da Rıdvan Sayın ile Kurtuluş Konseri ile son bulacak. Bu kutlu zaferde kutlayacağımız etkinliklerimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz.’’ dedi.