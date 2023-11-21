Bursa'da çalışma sebebiyle dubalarla ayrılmış olan otoyolda, ani bir şerit değişikliği yapan hafriyat kamyonu ile karşılaşan yolcu otobüsü, saat 14.30 sularında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli mevkisinde Gebze istikametinde meydana gelen kaza sonucunda zor anlar yaşadı. Yol yapım çalışmaları sebebiyle sağ şeritte ilerlerken, aniden sol şeride geçen hafriyat kamyonuyla çarpışan Kamil Koç firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle ön camını patlattı.

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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otobüs şoförü, direksiyon hakimiyetini sağlamak için büyük bir çaba harcadı, bu çaba ise görüntülerle belgelendi. Kaza sonucunda otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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