Prof. Dr. Sözbilir Edirne'de düzenlenen bir konferanstaki konuşmasında Türkiye'de bugüne dek bilinenler dışında yeni fay hatları olduğunu duyurdu. Türkiye fay haritasında yeni fayların da yer alması için çalışmalar başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'nin farklı yerlerinde depremlerin meydana gelmeyi sürdüreceğini belirtti.

TÜRKİYE'DE YENİ FAY HATLARI ORTAYA ÇIKTI

Ülkemizde 5,5 büyüklüğünün üzerinde deprem üretebilecek 485'in üzerinde diri fay parçası olduğuna değinen Sözbilir yeni faylarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yeni yapılan bilimsel çalışmalar yeni fayların olduğunu da ortaya çıkarıyor. Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak. Denizdeki faylar da gündemde. Onların da haritalandırma süreci başlamış durumda. MTA ve ilgili kuruluşlar tarafından yapılıyor. Bilim insanları olarak fayları tanımak için çalışıyoruz."