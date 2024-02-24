Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kağıthane’de katıldığı seçim irtibat bürosunun açılışında “Partimizin resmi üye sayısı 5 buçuk ay içerisinde 265 binden 442 bin 800 rakamına geldi” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’ndeki seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa İl Başkanı Mustafa Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

“Ahlaklı belediyecilikte hırsızlık olmaz”

Açılışta konuşan Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, “Ne diyoruz biz? Ahlaklı belediyecilik diyoruz. Ahlaklı belediye, Yeniden Refah ile diyoruz. Bunlar kelimeler içinden önemli seçilmiş önemli kelimeler. Binlerce kelime içinden bu ahlaklı belediyeciliği biz neden seçtik? Arkadaşlarımız ne diyor? Ahlaksız belediyecilikte yolsuzluk olmaz, ahlaklı belediyecilikte hırsızlık olmaz, ahlaklı belediyecilikte liyakatsizlik olmaz, torpil, rüşvet olmaz” dedi.

“19 günde 30 binin üzerinde üye kaydı oldu”

Son 20 günde üye sayısının 30 bini geçtiğini söyleyen Dr. Fatih Erbakan, “Yeniden Refah Partimizin Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunun diğer bir göstergesi Yeniden Refah Partimizin resmi üye sayısı: 5 buçuk ay içerisinde 265 binden 442 bin 800 rakamına geldik. Neredeyse 5 buçuk ayda 200 bin üye kaydı demektir. Son 2 günde üye kaydımız 30 binin üzerine çıktı. 19 günde 30 binin üzerinde üye kaydı oldu. Bu ayda neredeyse 50 bin demek. Şimdi ıslak imzalı formların sisteme girişi devam ediyor. Çok değil birkaç günde 450 bini geçmiş olacağız ve İstanbul’da da 100 bin üyeyi geçmiş olacağız. Hedefimiz bu tempo ile devam etmek. 31 Mart seçimlerine 500 binin üzerinde üye ile girmek. 500 bini geçtiğimiz zaman Türkiye’nin üye sayısı bakımından 3’üncü büyük siyasi partisi haline gelmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisinin parlayan bir yıldız olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, “Rakamlar yalan söylemez, resmi üye sayısı yalan söylemez. Türkiye ve dünyada da başka bir siyasi partinin 5 buçuk ayda yüzde 70 - 80 oranında büyüdüğünü üye bakımı sayısından kimse söyleyemez. Bununla beraber Yeniden Refah Partimizin oy patlaması yapacağının diğer ispatı da Türkiye’nin her köşesinde en güçlü en donanımlı en potansiyeli yüksek adayların Yeniden Refah Partimizden aday olmak istemesi ve aday olmaz Yeniden Refah Partimizin parlayan bir yıldız olduğunun bir umut olduğunu açık bir göstergesidir. Rüşvetin, israfın, yolsuzluğun asla ve asla belediyelerimizde yeri olmayacak. Adam kayırma olmayacak, torpil olmayacak paylaşımda adalet yönetimde adalet Milli Görüşün temeli. Çifte standart olmayacak yandaşa değil vatandaşa çalışan bir belediye. İşi ehline veren bir belediye. Adalet, sadece namaz kılarak, oruç tutarak, hacca giderek, başımızı örterek sorumluluğumuzdan kurtulamayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi.