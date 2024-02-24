Devre arasında yaptığı transferle güçlenen İnegölspor, ligin 2. yarısında beklediği puanlara ulaşamayınca Play-off potasından uzaklaştı.

Şu ana kadar oynadığı 24 karşılaşma da 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan bordo beyazlı ekip topladığı 33 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Play-off potasından 9 puan geride olan ekibimiz, küme düşme hattının ise 11 puan üstünde bulunuyor.

EVİNDE FAVORİ

Evinde rakiplerine kök söktüren İnegölspor bugüne kadar kendi seyircisi önünde çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. İnegölspor bu skorla kendi sahasında en çok toplayan ekipler arasında üst sıralarda yer aldı.

DENİZLİ CAN DERDİNDE

Ligde oynadığı 25 karşılaşmada 5 galibiyet 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet alan konuk ekip, topladığı 21 puanla 18. Sırada yer alıyor. Son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen ekip, bu maçlardan 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Deplasman maçlarında da iyi bir performans ortaya koyamayan ekip, rakip sahada oynadığı 11 maçtan 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 maçı ise kaybetti.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

İnegölspor ile Denizlispor arasında ki müsabaka Pazar günü saat 14.00’te İnegöl ilçe stadyumunda oynanacak.