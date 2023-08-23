Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan "Son Kurşun Anıtı" projesi 1972 yılında yapılmış, projenin önemli kısımları müze, seyir terası, yürüyüş yolu o günün imkansızlıkları sebebiyle hayata geçirilememişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz öncülüğünde başlatılan anıtın tamamlanması ile ilgili çalışma, Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından incelenerek onaylandı.

Kurul, projenin tarihi prensiplere uygunluğunu vurgulayarak, çevresel düzenlemelerin projenin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti ve anıtın 1. Grup yapı olarak sınıflandırılmasına karar verdi. Projenin hayata geçirilmesindeki bu büyük aşama, bölgenin tarihini ve kültürel mirasını gelecek nesillere taşıma konusundaki taahhüdünü yansıtıyor.

Son Kurşun Platformu Başkanı Gazi Ecevit Karakoyun, projeye katkıları için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkürlerini iletti. Karakoyun, "Yücel Yılmaz’ın destekleriyle projenin hayata geçirilmesi için son virajda dönülmüş oldu. Gazi ve şehit aileleri Bandırma halkı adına kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Son Kurşun Anıtı projesi, tarihi ve kültürel değerlerin korunması konusunda önemli bir adım olarak kayıtlara geçerken, ilerleyen süreçlerde projenin nasıl şekilleneceği merakla beklenmekte.