Tekirdağ Çorlu’da yüksek gerilim hattına konan 3 leylekten 2’si telef olurken, telde asılı kalan yaralı leyleği ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Çorlu - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiinde yoldan geçen vatandaşlar, yüksek gerilim hattında bir leyleğin asılı kaldığını fark etti. Duyarlı vatandaş, itfaiyeyi arayıp leyleğin kurtarılması için yardım talep etti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TREDAŞ ekiplerinin elektriği kesmesinin ardından yaralı leyleği telden kurtardı. Bacağı kırıldığı tespit edilen leylek, Çorlu Belediyesi Hayvan Bakım Evi görevlilerine teslim edildi.

Tellere konarak elektrik akımına kapılan leylekler alan ve orman yangınlarının çıkmasına yol açabiliyor.