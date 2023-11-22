TCDD kamu işçisi alacağını açıkladı. Alımlar ise engelli ve eski hükümlü daimi işçi statüsünde olacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan habere göre; TCDD KPPS puanı olmadan kamu işçisi alacak. Başvuru koşulları ve pozisyonları haberin devamında...

Hangi şehirler için alım yapılıyor?

· Niğde

· Sivas

· İstanbul

· Malatya

· Mersin

Genel başvuru koşulları nedir ve başvuru ne zaman?

İşe alınacak adaylar 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Ağır ve Tehlikeli İşyeri kapsamında olması ve işçiler güç gerektiren işlerde çalışacağından dolayı yalnızca erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

Adaylar, ilan edilen işgücü taleplerinden yalnızca birine müracaat edebilecek. İlana çıkan işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.

TCDD işçi alımları ise 20 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylar İŞKUR’un resmi sitesi üzerinden giriş yaparak başvurularını yapabilirler. Başvuru bittikten sonra adaylar sözlü sınava tabii tutulacaktır.