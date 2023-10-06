Anadolu Üniversitesi, Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği’nin “Yükseköğretimde Yenilikçilik Konferansı”na ev sahipliği yaptı. Konferansın ardından konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Genç nesil, daha esnek öğrenme ortamlarına, daha esnek materyallere alıştı. O yüzden örgün eğitimler açık öğretim veren üniversitelere doğru yaklaştı. Bu da eğitimin niteliğini artırmak anlamında katkı oldu” dedi.

Avrupa’nın önde gelen çevrimiçi, açık ve uzaktan eğitim veren üniversitelerini bir araya getiren Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği’nin Yükseköğretimde Yenilikçilik Konferansı (I-HE 2023) Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Merkezi’nde yapılan konferans, Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen araştırmacıların ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. “I-HE 2023” konferansında birçok paralel oturum ve atölye çalışmaları yer aldı. Açık ve uzaktan eğitim alanında Avrupa’nın en önemli konferanslarından olan I-HE 2023’ün kapanış programında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Micro-credentials, short programmes, scalability” başlıklı bir sunuş gerçekleştirdi. Erdal, konferansın ardından açıklamalarda bulundu.

“İki büyük kongreyi bir araya getirmek bizim için bir onur oldu”

Konferansın ardından açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Konferans hakikaten güzel geçti. Bu hafta Avrupa Açık Üniversiteler Birliği’nin kongresini yaptık. Geçen hafta da Asya Açık Üniversiteler Birliği’nin kongresini yapmıştık. Anadolu Üniversitesi açık öğretimde 41 yıllık bir geçmişe sahip. Dolayısıyla bu iki büyük kongreyi bir araya getirmek bizim için bir onur oldu. Bu hafta da Avrupa üniversiteleriyle toplantımızı yaptık. Paralel oturumlarda açık öğretimle ilgili birçok bilgiyi paylaşmak, üniversitelerin deneyimini birbirinden duyma imkanına sahip olduk. Birbirinden değerli bu alanda uzman hocaları davet ettik. Onları dinledik. Katılımcılarımız onlardan birçok şey öğrendi. Bu tür konferanslar, hem üniversitelerin birbirinden öğrenme süreçlerini, hem teknolojileri duyma ve adaptasyon süreçlerini hızlandırıyor” dedi.

“Örgün eğitimler açık öğretim veren üniversitelere doğru yaklaştı”

Uzaktan eğitim vermenin örgün eğitime göre daha zor olduğunu ifade eden Erdal, “Öğrenciye kendi kendine öğrenme alışkanlığını vermeniz gerekiyor. Hocanın ya da bir danışmanın olmadığı yerde bir öğrenci kendi kendine, örgün kampüste elde etmek istediği yetkinliğin tamamını elde etsin. O yüzden kovidin pozitif tarafı bu oldu. Bütün örgün eğitimdeki üniversitelerimizde daha fazla dijital materyal kullanmaya doğru yönlendiler. Ona göre alt yapılarını hazırladılar. Dünya da buraya gidiyordu. Bir musibet bizi giderek daha fazla kişiyi hitap eden, daha fazla kapsayıcı, genç nesli daha çok kuşatan bir duruma getirdi. Genç nesil, daha esnek öğrenme ortamlarına, daha esnek materyallere alıştı. O yüzden örgün eğitimler açık öğretim veren üniversitelere doğru yaklaştı. Bu da eğitimin niteliği artırmak anlamında katkı oldu” diye konuştu.

“Artık öğrenmenin önünde hiçbir engel yok”

Bu kongrelerin açık öğretim üniversiteleri için güzel platformlar olduğunu söyleyen Erdal, “Bilgilerin değişimi, teknolojinin farkındalığı anlamında. Bilgide sınır yok. Açık öğretim üniversiteleri de bunu ortaya koyuyor. Günümüzde okur-yazarlık, okuma yazma bilmekle değil, öğrenememekle ilgili bir sorun. Dolayısıyla, artık öğrenmenin önünde hiçbir engel yok. Yeter ki insanlar öğrenmek istesinler” şeklinde konuştu.