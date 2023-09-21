Bursa'nın yaşanabilirlik ve sosyal hizmetler konusundaki taahhüdünü sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocukları ve gençleri deniz kampında bir araya getiriyor.

Kent genelinde ulaşım, çevre, spor gibi birçok önemli projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Engelli vatandaşların toplumun her alanında daha fazla yer almasını teşvik etmek için çeşitli faaliyetlerde bulunan Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocukları ve gençleri Gemlik Karacali Gençlik Kampı'nda ağırladı. Bu etkinlikle, özel gereksinimli bireylerin toplumsal entegrasyon süreçlerine destek verilmesi hedefleniyor ve yaz tatillerinin daha zengin ve eğlenceli geçmesi planlanıyor. Karacaali'deki 4 günlük kampa, 7-35 yaş aralığından 64 özel gereksinimli çocuk ve genç katıldı. Çocuklar ve gençler, refakatçileriyle birlikte yüzme, kano, afet bilinci, oryantiring, plaj voleybolu, bocce, mini golf, masa tenisi, açık hava sineması gibi farklı etkinliklerle dolu bir tatil deneyimi yaşadılar.

Özel gereksinimli çocukları ve gençleri kampa ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, "Bu kampın özel çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamlarına kattığı mutluluğu görmek beni son derece memnun etti. Aileler, çocuklarının geleceği hakkında endişeleniyorlar ve biz bu endişeyi gidermek için çalışıyoruz. Bu çocuklar bizim için çok önemli ve onlarla her zaman yan yana olacağız" şeklinde konuştu.