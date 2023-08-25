Sitesinin bahçesinde oynarken aydınlatma direğine dokunan 9 yaşındaki Hiranur Bektaş elektrik akımına kapılarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yürek burkan bir olay site bahçesinde yaşandı. Oyun oynayan 9 yaşındaki Hiranur Bektaş aydınlatma direğine dokunduğu esnada elektrik akımına kapılan Hiranur ağır yaralandı.

Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hiranur, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

Tedavi altına alınan Hiranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ailesini yasa boğan Hiranur'un cenazesinin Cuma namazına müteakiben Hacıbey Köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.