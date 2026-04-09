İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Yusuf Güney, Ayahuska çayına özendirici açıklamaları sonrası gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, söz konusu içeriklerde bahsi geçen Ayahuska çayının içerisinde bulunan DMT maddesinin, 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Güney'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.