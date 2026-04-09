Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 26 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2026 parkuru ve TUR'a katılacak takımlar, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Tanıtım toplantısının ardından Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Tour of Türkiye Yarış Direktörü Mutlu Erçevik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Emin Müftüoğlu: 'Gittikçe gelişen bir Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu var'

61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısını az önce gerçekleştirdiklerini belirten Emin Müftüoğlu, '50.'sini yaptığımızda 'yarı yıl' demiştik. Dün gibi bugün 60+1'deyiz. 'Gelenekten Geleceğe' mottosuyla yapıyoruz. Kask olmadan yarışıldığı dönemlerden, o 60'lı yıllardan, bu turun ilk başladığı yıllardan bugün dijital bir ortamda yayınlarla, canlı yayınlarla ve ülkemizin tanıtımı anlamında çok önemli ve sporcuların, yeni sporcuların katılmasıyla ilgili tanıtım anlamında da çok önemli bir organizasyon. Gittikçe gelişen bir Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu var. Bu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun bugünlere gelmesi kolay olmadı. Buralara gelirken Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde geldik. Ülkemizde velodromu yaptık Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Bu yıl bu velodromda Avrupa Şampiyonası gerçekleştirdik. Velodromda da artık dünya çapında madalyalar almaya, Avrupa'daki işte şampiyonlar, ikincilikler, üçüncülükler almaya başladık. Ülkemizde bu tur sayesinde hem bisiklet sporu gelişiyor hem ülkemizde halkın bisiklete binmesiyle ilgili herkesi teşvik ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek az. Bugün de her türlü desteği veriyorlar. Bu organizasyonu ve tüm Türkiye'deki organizasyonları Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde yapıyoruz. Kendisine çok teşekkür etmek istiyoruz. 23 takım katılıyor, 161 sporcu. Bu yıl dört tane profesyonel Türk takımı burada yarışacak. Ülkemizde her hafta hemen hemen bir bisiklet organizasyonu oluyor ve herkesin bisiklete binmesiyle ilgili bir imkan sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Hasan Yıldırım: 'Bisiklet sporunun gelişimi adına umarım bugün anlamlı bir faaliyet olmuştur'

Türk milletinin bisikleti çok sevdiğini aktaran Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, 'Tabii bisikleti sevmek yetmiyor, bisiklet sporuna da ilgi duymak gerekiyor. Bu anlamda bu turnuva çok önemli bir fonksiyonu olan bir turnuva. Ama bu tip turnuvaların yanında bizim bisiklet sporunun gelişmesi için daha ulusal çapta bu tip etkinliklerimizi artırmamız gerekiyor. Bunun yanında bölgesel çapta etkinliklerimizin de artmasında fayda var. Yerel düzeyde etkinliklerimizin, okullar düzeyinde bisiklet sporunun gelişmesi için daha fazla faaliyette bulunmamız çok önemli. Bu dileklerimle Cumhurbaşkanlığı adına katıldığım bu anlamlı tanıtım töreninden sonra bisiklet sporunun gelişimi adına umarım bugün anlamlı bir faaliyet olmuştur. Bugün güzel bir tanıtım programı oldu. Turnuvanın bu şekilde hazırlıklarının tamamlanarak, turnuvanın da kazasız belasız tüm sporcularımızın sağlıklı bir şekilde turnuvayı tamamladıktan sonra en güzel şekilde neticelenmesini diliyorum' şeklinde konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan da, 'Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 61.'si koşulacak. Ben 58. ve 59. yıl koordinasyonunda görev almıştım. Bu vesileyle burada bulunmak suretiyle bu organizasyonun da kazasız belasız geçmesi temennisinde bulunuyorum öncelikle. Hem bisiklet hem bisiklet sporu hem de trafiğe önemli bir alternatif olması noktasında bisiklet farkındalığı oluşturması dileklerimle tekrar Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' dedi.

Mutlu Erçevik: 'Çok daha güzel bir tur izleyeceğimizi düşünüyorum'

Yarış hakkında bilgiler veren Tour of Türkiye Yarış Direktörü Mutlu Erçevik ise, 'Uzun bir aradan sonra rota tersten başlıyor. İki tane zirve finişimiz var. İki zirve finiş bizim için önemli; bu uygulama çünkü turun kalitesini, seyir zevkini artırıyor. Rekabeti, mücadeleyi turun son etaplarına kadar taşıması sebebiyle oldukça bizim için önemli. Kıran Zirvesi geçen yıl ilk kez koşulmuştu ama büyük bir şanssızlık, o gün hava çok kötüydü. Yağış nedeniyle yarış durma noktasına gelmişti. Açıkçası o Gökova'nın muhteşem doğasını, güzelliklerini ekranlarda böyle net bir şekilde izleme fırsatımız olmamıştı. Bu sene umarım güzel bir hava olur ve harika bir etap olacağını düşünüyorum. Turun en uzun etabı olacak; 5. etap. O etapta toplamda bir 3000 metrelik bir elevasyon var. İki tane yine ikinci kategori tırmanış primi var. 6. etap artık genel klasman mücadelesinde final niteliği taşıyor. Yarışın genel klasman podyumunu belirleyecek etap olacak. 7. etap bir sprint etabı yine Antalya il sınırları içerisinde. Burada da güzel, tamamen düz bir profil olması sebebiyle güzel bir sprint finişine sahne olacağını düşünüyoruz. Son etapta Ankara'ya transfer oluyoruz. Ankara'da ilginç bir etap olacak. 26 yıl aradan sonra tura ilk defa ev sahipliği yapıyor Ankara. Tamamıyla şehir içerisinde bir parkur, 15.5 kilometrelik bir tur; toplamda 7 kez geçecek bisikletçiler bu turdan. Seyircilerin, izleyicilerin sporcularla bütünleştiği bir etap olacak. Bu açıdan çok daha güzel bir tur izleyeceğimizi düşünüyorum' diye konuştu.