İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan ünlü bir kozmetik mağazasının yeni şubesinin açılışı için düzenlenen etkinlik, dün akşam saatlerinde duyurulan ücretsiz hediyelerle birlikte Bağdat Caddesi'nde yoğun bir kalabalığı bir araya getirdi. Gece başlayan kuyruk oluşumu, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Mağazanın ilk 500 müşterisine makyaj çantası içerisinde 10 bin lira değerinde kozmetik ürünleri hediye edileceği haberinin etkisiyle, yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi.

Kuyrukta bekleyenler, portatif sandalyeler, katlanabilir masalar, oyun takımları, çay ve atıştırmalıklarla donatılmış bir şekilde gelerek, mağazanın açılışını heyecanla bekledi. Etkinlik boyunca bekleyenler arasında, kuyrukta geçen zamanın keyifli ve eğlenceli olduğunu ifade eden pek çok kişi bulunuyordu.

Saat 12.00'de gerçekleşen açılış, dans gösterileri, müzik ve konfeti yağmuruyla birlikte coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Uzun süre kuyrukta bekleyen müşteriler, alkışlar eşliğinde mağazaya adım attı. Mağazanın içinde oluşan yoğunluk, müşterilerin sırayla alışveriş yapmaları ve hediyelerini almalarıyla son buldu.